إعدام 20 ألف فرخ دجاج يثير أزمة في مطار بروكسل

أعرب عدد من البرلمانيين في بلجيكا عن غضبهم اليوم الثلاثاء بعد إعدام حوالي 20 ألف فرخ دجاج بالغاز في مطار بروكسل.

وذكرت وكالة "بيلجا" البلجيكية للأنباء أنه كان من المقرر سفر الأفراخ إلى كينشاسا في الكونغو في مطلع الأسبوع الحالي ولكن الطائرة التي كانت ستحملها لم تقلع بسبب مشكلات فنية.

وبعد محاولتين فاشلتين لإقلاع الطائرة تم ترك الحاوية التي تحمل الأفراخ على المدرج لعدة ساعات في طقس مشمس للغاية ودرجة حرارة غير معتادة في مثل هذا الوقت من العام.

وفي النهاية تدخلت إدارة حماية الحيوان واستدعت وحدة الإطفاء في المطار لإعدام الأفراخ من أجل إنهاء معاناتها في الحاوية. ورفض رجال الإطفاء في المطار تنفيذ العملية حيث تم اللجوء إلى وحدات الإطفاء المحلية في المدينة.

من ناحيته كتب "بارت كارون" عضو برلمان إقليم "فليمش" البلجيكي عن حزب الخضر يقول إن "الحيوانات الحية ليست أحذية ولا منتجات تنظيف أو مخبوزات" ليتم شحنها والتعامل معها بهذه الطريقة، متهما المصدر وربما المطار بعدم تحمل مسؤوليتهم في حماية حياة الأفراخ.

في المقابل قالت "يلي إينجلبوش" من حزب "إن-في.أيه" القومي إن قرار إعدام الأفراخ بالغاز "كان ضروريا وملحا".