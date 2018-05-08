انطلاق أسبوع التراث اليمني في الشارقة

انطلقت مساء أول من أمس، فعاليات أسبوع التراث اليمني، في «البيت الغربي»، بقلب الشارقة، حيث تابع عشاق التراث والباحثون والمختصصون مجموعة من الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تستمر على مدار خمسة أيام لتصحب الزوار والحضور في رحلة شيقة وجميلة في ربوع اليمن وتاريخه وحضارته العريقة.

فعاليات

وتنوعت فعاليات الافتتاح بعد جولة حضرها د. فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية، والقنصل اليمني العام محمد صالح القطيش، ومحمد خميس مدير معهد الشارقة للتراث بالإنابة، في أنحاء البيت الغربي متنقلين برفقة جمهور كبير بين أجنحة الأسبوع التي اشتملت على معروضات من منتجات حرفية يمنية عريقة.

وفي المناسبة، قال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: إن التراث اليمني يتميز بعراقته وثرائه، كما أن الثقافة اليمنية حافلة بمختلف الفنون الشعبية، من رقصات وأغانٍ تتنوع من منطقة لأخرى، حيث تعود بأصولها لعصور قديمة جداً ولها دور في تحديد معالم الهوية اليمنية.