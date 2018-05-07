عامل نظافة مصري: قرأت 4 آلاف كتاب وتعلمت عدة لغات

قال عامل نظافة مصري إنه قرأ نحو 4 آلاف كتاب وتعلم عدة لغات، والتحق بكلية اللغة العربية، ولم يتزوج رغم تجاوز عمره الخمسين عاماً.

وحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، قال عم سعيد، عامل نظافة بشارع المعز في العاصمة المصرية القاهرة، إن سبب شغفه بالقراءة ومطالعة الكتب، دفعه لقراءة 4 آلاف كتاب وتعلم عدة للغات من أجل الهروب من الواقع المرير، مشيراً إلى أنه تجاوز مرحلة الثانوية العامة والتحق بكلية اللغة العربية لكن تصرفات شقيقه دفعته إلى الخروج من التعليم.

وتابع: "منذ 5 أعوام وأنا عامل نظافة مقابل ألف جنيه في الشهر .. أشتري الكتب وعندما أنتهي منها أقوم ببيعها ومن ثم شراء غيرها".

وأضاف "عم سعيد"، خلال مقابلة مع برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر فضائية "الحياة"، أن الصبر علمه أشياء كثيرة، ودائماً ما يكون صبوراً فيما يريد عمله، وتابع: "طالعت من 3 إلى 4 آلاف كتاب، وأفكر أن أكتب قصصاً حالياً .. الناس بتحب الآن تأكل وتشرب وتتفسح لكن متحبش تقرأ".

وعن حياته الشخصية ورداً على عدم زواجه حتى الآن، قال عم سعيد إن المآسي التي سمعها من الناس حول علاقة الزوج بزوجته والمشاكل المنتشرة بين طرفي الأسرة إلى جانب الأمور السلبية جعله لا يفكر في الزواج رغم تجاوزه الخمسين عاماً.