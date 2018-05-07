الخميس غرة رمضان ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان!

من المرجح أن يكون الخميس بعد المقبل (17 مايو) هو الأول من شهر رمضان المبارك للعام الحالي في 99٪ من الدول العربية والإسلامية، بحسب خبراء الفلك.

في حين ستكون تركيا الدولة الوحيدة تقريبًا التي تصوم يوم الأربعاء 16 مايو بدون أن تعلن ذلك، وذلك حسب التقويم الفلكي لدولة تركيا الذي يُعتبر المرجع الرسمي لجميع مواسم رمضان والأعياد، ويمتد لعشرات السنوات.

وأوضح لـ"سبق" مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد عودة، أن معظم الدول العربية والإسلامية تقريبًا ستعلن الخميس 17 مايو الأول من رمضان، بحسب معلومات فلكية مؤكدة - بإذن الله تعالى – ما عدا تركيا التي تسير وفق تقويم رسمي خاص بها.

يُذكر أن سلطنة عُمان أعلنت اليوم أن الخميس 17 مايو هو الأول من شهر رمضان في محافظات ومدن السلطنة كافة.