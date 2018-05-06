مصر : غرة رمضان 17 مايو فلكياً وعدته 29 يوماً

كشف معهد البحوث الفلكية في مصر ، أن الإحصائيات التى أعدها المعهد، أوضحت أن هلال شهر رمضان سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الواحدة و48 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1439 هجريا الموافق 15 مايو وهو يوم الرؤية.

وأشارت الحسابات الفلكية، إلى أن الهلال الجديد سيغرب بعد غروب الشمس فى يوم الرؤية بمكة المكرمة بدقيقين، وفى القاهرة وبعض محافظات الجمهورية يغرب الهلال مع غروب الشمس، وفى البعض الآخر يغرب بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين 2 لـ 3 دقائق.

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 1 لـ 14 دقيقة، بينما يغرب الهلال مع غروب الشمس فى كل من القدس بفلسطين والرياض بالمملكة العربية السعودية، وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1439 هجريا يوم الخميس 17 مايو لعام 2018 الجارى وذلك فلكيا، ويكون الشهر المعظم عدته 29 يوما ، ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 15 يونيو.