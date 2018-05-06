السعودية تسمح للنساء بقيادة مركبات الأجرة

أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها ستسمح للنساء بالعمل سائقات أجرة بموجب الأمر الملكي الذي صدر العام الماضي، ويتيح للنساء استصدار رخصة قيادة سيارة، بدءاً من الشهر المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة، اللواء محمد بن عبدالله البسامي: «اكتملت جميع متطلبات قيادة المرأة للمركبات».

وأشار البسامي، إلى أنه تم الترخيص لخمس مدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات في 6 مدن، بينها العاصمة الرياض، ويتم حالياً دراسة عدد من الطلبات لافتتاح مدارس أخرى في مختلف محافظات المملكة.

ورداً على سؤال حول السماح للمرأة بالعمل سائقة أجرة قال: «الأمر السامي الكريم نص على تطبيق النظام المروري ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء، وفِي ضوء ذلك فإن للمرأة العمل في قيادة سيارات الأجرة والمشاركة في خدمات الأجرة الخاصة التي تعتمد التطبيقات الإلكترونية في تقديم خدماتها مع مراعاة نوع الرخصة التي تتطلبها قيادة كل نوع من هذه الخدمات».

وذكر أن بعض المدارس المرخصة باشرت استقبال طلبات المتقدمات وتدريبهن على قيادة المركبات.

وكشف البسامي، أنه يتم العمل على تدريب عدد من العناصر النسائية للمشاركة في الأعمال الميدانية والإدارية بإدارة المرور. ولفت إلى أن المرأة تشارك حالياً في المهام المرورية الخاصة برصد مخالفات عدم ربط الحزام، واستخدام الهاتف الجوال باليد أثناء القيادة.

وأفاد البسامي، بأنه تم تهيئة عدد من المواقع في مختلف مناطق المملكة لاستقبال حاملات رخص القيادة الأجنبية، الراغبات في استبدالها برخص قيادة سعودية.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمراً يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءاً من يونيو المقبل، و«وفق الضوابط الشرعية»، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.