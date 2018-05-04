فيديو مرعب .. لطفاً امتنع عن التدخين

نشرت ممرضة تنحدر من ولاية نورث كارولاينا، مقطع فيديو مرعب يقارن بين رئتي شخص مدخن وآخر غير مدخن، وهو ما قد يدفع البعض للإقلاع عن التدخين.

وقالت الممرضة أرماندا إلير إن الفيديو يرصد رئتي إنسان سليم مقارنة مع رئتي شخص دخن علبة سجائر واحدة يوميا، لمدة 20 عاما.

ويبدو أن الاختلاف بين الرئتين واضح على كل المستويات. أولا من حيث اللون، إذ تبدو الرئة السليمة ذات لون أحمر طبيعي، فيما تظهر الرئة الثانية سوداء وفي حالة كارثية ومتهالكة.

ثانيا، حين يستنشق الجسم الهواء، تنتفخ الرئتين السليمتين بشكل طبيعي، بينما تنهار الرئة الأخرى وكأنها غير قادرة على إدخال وإخراج الهواء، كما أنها تنتفخ بشكل غير عادي.

وفي بريطانيا على سبيل المثال، هناك أكثر من 10 ملايين شخص يدخنون، ويرغب نحو الثلثين منهم في التوقف عن التدخين، بحسب بحث قامت به مؤسسة العمل من أجل الصحة والتوقف عن التدخين.

فيما يلقى أكثر من 400 ألف شخص، كل سنة، حتفه في الولايات المتحدة الأميركية بسبب التدخين، حسب مركز مكافحة الأمراض.