السعودية : السجن والغرامة لمستغلي أبناءهم في وسائل التواصل الاجتماعي

أصدر النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب تعميماً لجميع فروع النيابة العامة ودوائرها بتحريك إجراءات رفع الدعاوى الجزائية ضد مرتكبي التجاوزات المتعلقة باستغلال براءة الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي بمن فيهم أولياء أمورهم.

وبحسب ما ذكرت صحيفة " الوطن " السعودية فإن هذه الخطوة جاءت بعد رصد انتشار المقاطع التي تتضمن شبهة استغلال براءة الأطفال، وإلحاق الأذى بهم في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أولياء أمورهم أو ممن له علاقة بهم بأي شكل كان، حيث يتجاوز البعض نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل.

ونقلت "الوطن" عن مصادر في النيابة العامة السعودية قولها : إنه انطلاقا من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاءه، وإيمانا ويقينا منها لما أنيط بها من حق تحريك إجراءات الدعوى الجزائية تجاه أي كان بمن فيهم والدي الطفل أو من يقوم على رعايته إذا ثبت وجود شبهة جنائية، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية واللائحة التنفيذية له.

وأوضحت النيابة أن تحريك الدعاوى ضد مرتكبي تلك التجاوزات مرهون بتحقق المصلحة العامة المتعلقة بحقوق الطفل والمجتمع وحال توافر موجبها الوارد في نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل. كما وجه النائب العام كافة فروع النيابة برصد هذه القضايا في سجلات خاصة والرفع عنها بتقارير دورية مفصلة.