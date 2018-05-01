تدشين أول إذاعة انجليزية "بلس 95" من الشارقة

دشن الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام مساء أمس إذاعة "بَلْس 95" - أول إذاعة ناطقة باللغة الإنجليزية في إمارة الشارقة لتنضم إلى شقيقاتها من إذاعات مؤسسة الشارقة للإعلام وتغدو منارة جديدة في العمل الإعلامي المحلي بنكهة شبابية مفعمة بالحيويّة.

حضر حفل التدشين الذي اقيم في مسرح المجاز والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس" ومحمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام .

وتنطلق إذاعة "بَلْس 95" تحت شعار "قلب الشارقة" عبر التردد 95.0 لتشكّل قيمة مضافة لمستمعيها في دولة الإمارات وتصل إليهم من خلال فريقها من الإعلاميين المؤثرين من دولة الإمارات وعدد من الدول العربيّة والمملكة المتحدة وأستراليا ممن يتمتعون بخبرة واسعة في هذا المجال.

ويتضمن فريق عمل الإذاعة الجديدة سبعة من الإعلاميين المرموقين في هذا المجال من دولة الإمارات وخارجها هم سالي موسى وسارة المدني وآنا سكوفيلد وآنا روبرتس وعمر البوسعيدي وحسّان ضناوي (بيج هاس) وإيمان المجالي حيث سيقدمون مجموعة واسعة وغنيّة من البرامج تتضمن الأخبار المحليّة والعالميّة والمقابلات الحصريّة والحوارات الصباحيّة والمسائيّة بالإضافة إلى باقة مختارة من أشهر الأغاني الموسيقيّة (الأكوستيك).

وتتميز المحطة الإذاعية المبتكرة بتقديم باقة متنوعة من البرامج اليومية تتضمن استضافة شخصيات بارزة في المجتمع إلى جانب بث أخبار ومقابلات وحوارات حول مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية مع تركيزها على آخر المستجدات في إمارة الشارقة ودولة الإمارات ككلّ في مجالات الأعمال والتعليم والثقافة والابتكار والسياحة والسفر.

واعتبر الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام إطلاق "بَلْس 95" بمثابة خطوة متقدمة نحو تعزيز الاهتمام بقطاع الإذاعة المحلي وتوسيع آفاقه ليشمل شرائح جديدة من المستمعين الذين لم يتسنّ لهم سابقاً الاستماع إلى بث إذاعي مباشر بالإنجليزية يعبّر عن الشارقة بروحها وخصوصيتها ويستعرض مقوماتها السكنيّة والسياحية والاقتصادية.

وقال ان إطلاق (بَلْس 95) يأتي ليشكّل نقلة نوعية في جهود مؤسسة الشارقة للإعلام لترسيخ وجودها في الفضاء الإذاعي وانطلاقاً من حاجتنا لسد الفجوة القائمة في مجال تقديم البرامج باللغة الإنجليزية لاسيما وأن شريحة واسعة من سكان الإمارة يستخدمون اللغة الإنجليزية في حياتهم وتعاملاتهم اليومية.

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي ان المحطة الإذاعية الجديدة ستعمل وفق رؤية محلية تتوافق مع أعلى المعايير العالمية موفرة تغطية شاملة لأبرز الأحداث والأخبار والفعاليات في الإمارة وحرصنا على اختيار فريق عمل يتضمن عدداً من أبرز الإعلاميين ممن يتمتعون بتجارب راسخة وغنية في تقديم محتوى قيّم في قالب مبتكر وجذاب وبروح تقدمية وشبابية تواكب متطلبات العصر.

من جانبه قال محمد يانز مدير إذاعة "بَلْس 95" : لقد حرصنا على تقديم محتوى متناسق من جميع النواحي ومنسجم تماماً مع عنصر الموسيقى الصوتية (الأكوستيك) ليشكلا معاً وحدةً متكاملة تخدم هدفنا في أن نكون محطة شاملة وممتعة وموثوقة تلقى صدى كبيراً بين المستمعين من خلال ما توفره لهم من أخبار

وتجارب واقعية ما يسهم في منحهم طاقة إيجابية ويعزز لديهم نظرة متفائلة للحياة.

وأكد مدير إذاعة "بَلْس 95" على الرغم من أننا أول محطة إذاعية ناطقة باللغة الإنجليزية في الشارقة إلا أننا لا نستهدف فقط المستمعين الذين يتحدثون الإنجليزية بل جميع الأشخاص الذين يفهمون اللغة الإنجليزية بشكل عام ويستمتعون بمتابعة النوعية التي نقدمها من البرامج.