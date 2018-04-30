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عروس تقتل زوجها في شهر العسل بـ7 طعنات

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أدانت محكمة جنايات أم درمان، عروسا بتهمة قتل زوجها عمدا بعد أن سددت له سبع طعنات بالسكين أثناء قضائهما فترة شهر العسل.

ووفقا لما نشره موقع "النيلين" السوداني، لم تستفد المتهمة من أي دفوعات تحيل جريمة القتل من العمد لشبه العمد.

وبحسب أقوال المتهمة، قامت مجموعة من أقارب زوجها بزيارتهم قبل يوم من الحادث، وضربوها قبل أن يقوم المجني عليه بأخذ حقه الشرعي منها بالقوة.

وفي اليوم الثاني استغلت المتهمة نوم زوجها، وسددت له عدة طعنات بسكين المطبخ في الصدر والبطن والظهر.

وأوضحت المتهمة أنها فور ارتكابها الجريمة، استبدلت ملابسها وتوجهت لأسرتها، حيث سلمها والدها للشرطة.

وكشف شقيق الزوج، أن المجني عليه تزوج المتهمة عقب الارتباط بعلاقة حب دامت ثلاث سنوات، ولم يكن يعلم بوجود أي خلافات بينهما.

 

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