حل لغز وفاة طفل في حوض استحمام بمنزل مربيته

بعد وفاة طفل صغير في ألمانيا وسط ظروف غامضة في منزل المربية الخاصة به بداية الأسبوع، أكد المحققون اليوم الاثنين أنه تم خنق الطفل.

وأعلن أطباء شرعيون اليوم أن سبب الوفاة هو "تأثير العنف على عنق الطفل"، وأكدوا بذلك معلومات كانت قد حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق اليوم.

يذكر أن والد الطفل اكتشف جثة ابنه /7 أعوام/ صباح أول أمس داخل حوض الاستحمام في شقة الجليسة الخاصة بالطفل في بلدة كونتلساو بولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا.

وبحسب معلومات (د.ب.أ)، كان هناك علامات خنق على رقبة الطفل، وعلى الأرجح أنه كان ميتا بالفعل عندما تم وضعه في الحوض.

وجاء في بيان الشرطة والادعاء العام أنه تم العثور على الطفل في حوض استحمام، إلا أنه "لم يمت غرقا وفقا للمعلومات الحالية".

يذكر أن الطفل كان يبيت لدى المربية، وهي إحدى معارف أسرته /69 عاما/، كما يحدث غالبا. وعندما أراد الأبوان إحضار الطفل، لم يفتح أحد الباب، ولم تكن السيدة موجودة في المنزل حينها. واستطاع الأبوان دخول المنزل بمساعدة جار كان لديه مفتاح للمنزل، واكتشفا حينها الاكتشاف المروع لوفاة طفلهما.

وتم توقيف السيدة مساء أول أمس السبت، وتقبع حاليا في الحبس الاحتياطي، ويشتبه فيها بشكل قوي.

وذكرت دوائر من الشرطة أن الجريمة تعد لغزا بالنسبة للأسرة، إذ كانت العلاقة مع المربية ودية للغاية، وكان الطفل يبيت لديها بصورة متكررة منذ خمسة أعوام. وهناك علاقة ثقة قوية.