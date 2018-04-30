خبايا استخدام الليزر لعلاج وتجميل الأسنان الأربعاء في "نصيحة لايف"

يستضيف موقع البيان الإلكتروني يوم الأربعاء الدكتور مناف طاهر آغا أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان في جامعة عجمان وذلك في بث مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي للبيان ضمن برنامج #نصيحة_لايف.

وخلال البرنامج الذي سيبث في تمام الساعة الواحدة ظهراً، سيتحدث آغا عن أحدث تقنيات الليزر لعلاج الأسنان وتجميلها مثل استخدم الليزر في جراحات الفم وإزالة التسوس وتبييض الأسنان وإزالة تصبغات اللثة والشفاه واستخدام الليزر في سحب العصب والقرحات القلاعية داخل الفم.

كما سيوضح الدكتور آغا الفرق بين الأجهزة الطبية العادية المستخدمة لتبييض الأسنان وتقنية الليزر المستخدمة للعملية نفسها. إضافة إلى ذلك، سيتم الحديث عن استخدامات الليزر في مجال التحفيز الحيزي للخلايا وتسريع شفاء الجروح وعلاج الإصابات العصبية داخل الفم.

يمكن للمتابعين التفاعل معنا وإرسال ما لديهم من أسئلة ابتداء من الآن على وسم #نصيحة_لايف أو توجيه أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة.