ركاب طائرة استرالية يشاهدون جسماً فضائياً

أظهر مقطع فيديو جرى تسجيله من نافذة طائرة أسترالية، مؤخرا، جسماً غريبا يتحرك في الفضاء، وسط حديث عن كونه "طبقا طائرا".

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن مقطع الفيديو تم تسجيله في أستراليا خلال رحلة بين مدينتي بريزبن وملبورن.

ولاحظت كريستين إيمانويل، وهي مسافرة في الطائرة، الجسم الفضائي بعد 45 دقيقة من إقلاع الطائرة، وكانت حينها على ارتفاع 30 ألف قدم.

وقالت المسافرة البالغة من العمر 22 عاما، إن الجسم كان شبيها بدخان أبيض ومركبة سوداء.

وأضافت أنها رجحت في البداية أن يكون ما رأت غيمة سوداء، لكنها لاحظت أنها رفيعة بشكل لافت ولا يمكن أن تكون غيمة.

وأوردت أن الجسم الطائر لوحظ لقرابة خمس دقائق ثم توارى عن الأنظار، وأكدت أن كل من شاهدوا الفيديو أصيبوا بالذهول.