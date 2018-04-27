بالفيديو.. الكويت تضبط مستهترين في الأحمدي

تمكنت وزارة الداخلية الكويتية وفي غضون فترة وجيزة من ضبط المستهترين اللذين كانا يمــارسان الاستهتـار والرعونة في الأحمدي في تحد واضح للقانون، فيما حددت هوية الشخص الذي اعترض دورية المرور وجار ضبطه وفقا لصحيفة الأنباء الكويتية.

وكانت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ب‍وزارة الداخلية الكويتية ذكرت في بيان توضيحي بشأن الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يتضمن قيام قائد مركبة وانيت بأعمال الرعونة والاستهار انه واثناء قيام دورية تابعة لادارة مرور الاحمدي بمتابعة حركة السير وفرض السيطرة الامنية تم رصد مركبة وانيت لاتحمل لوحات معدنية تقوم بأعمال الاستهتار والرعونة.

واثناء محاولة استيقافها لاذت بالفرار وقامت مركبة اخرى باعتراض دورية المرور ومحاولة الاعتداء على قائدها لمساعدة قائد الوانيت علي الهروب ثم لاذ قائد المركبة الجيب بالفرار مترجلا .

وعلى الفور تم طلب الاسناد حيث تمكنت القوة الامنية من تحديد موقع المركبة الوانيت وحجزها بكراج الحجز بسبب مخالفتها للقانون وقيامها بأعمال الاستهتار والرعونة و بتسجيل قضية اهانة موظف .

وتم تحديد صاحب المركبة التاهو الذي اعترض الدورية.

وتؤكد الادارة ان قطاع المرور سيتصدي لاي محاولةلمخالفة القانون وتعريض حياة مستخدمي الطرق للخطر.