«طيران الإمارات للآداب» أفضل مهرجان ثقافي بالشرق الأوسط

مَنَحَت «جوائز الشرق الأوسط للفعاليات 2018» مهرجان طيران الإمارات للآداب جائزة أفضل مهرجان ثقافي، وقد تم الإعلان عن الجائزة مساء الاثنين الماضي في حفل خاص في مدينة جميرا، في دبي.

ويُعد مهرجان طيران الإمارات الذي احتفل بالذكرى السنوية العاشرة لانطلاقته هذا العام (1-10 مارس)، من أهم المهرجانات الأدبية في العالم، وأكبر تظاهرة، للكلمة في العالم العربي.

برنامج ثري

ويحتضن المهرجان الكتّاب، والشعراء والمفكرين والمحاضرين والمبدعين العالميين والمحليين، في برنامج ثري يوفر المتعة القصوى والفائدة الجمّة، ويتيح فرصة كبيرة للجمهور للتواصل مع أشهر المؤلفين والتعرف إلى المؤلفين الجدد، والحصول على كتبهم المفضلة، والاستمتاع بحضور جلسات النقاش الثرية التي تقدم وجهات النظر المتعمقة حول الكثير من القضايا في مجالات متعددة.

إقبال كبير

وقد شهد المهرجان هذا العام إقبالاً كبيراً، وتوافد على فعالياته أكثر من 41.000 ألف زائر؛ استمتعوا بحضور جلسات ديفيد وليمز، وألكسندر ماكول سميث، وشاشي ثارور، وكاملة شمسي، وشاعرة المملكة المتحدة المتوجة كارول آن دافي، وسايمون أرميتاج، وعمر سيف غباش، وتغريد النجار، والكاتبة الإماراتية نورة الخوري، والكثير من المبدعين العالميين والعرب والإماراتيين.

وقد أعربت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، عن سعادتها بفوز المهرجان بهذه الجائزة المرموقة للمرة الرابعة، وذكرت أن، «فريق مهرجان طيران الإمارات للآداب سعيد بالفوز بهذه الجائزة التي تمنحها «جوائز الشرق الأوسط للفعاليات»، الجهة التي تعنى بتنظيم الفعاليات الكبرى والتي تتميز بخبرة كبيرة في تقييم المهرجانات والفعاليات المشابهة. إن الاعتراف بتميز مهرجاننا تأكيد كبير لما نقوم به، وإشادة رائعة بفريق العمل المتفاني الذي يتخطى المألوف ليحقق مثل هذه النجاحات».

يذكر أن المهرجان سبق له الفوز بالجائزة في الأعوام: 2013، 2014، 2015 على التوالي.