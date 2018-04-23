بالفيديو..موجة غبار تجتاح الرياض

اجتاحت موجة غبار كثيفة العاصمة الرياض، وأسفرت عن تدني مستوى الرؤية الأفقية، ويتوقع استمرارها بحسب الأرصاد الجوية حتى الساعة الثامنة من مساء الاثنين.

كما يمتد تأثير الموجة على أنحاء واسعة من العاصمة خلال الساعات القليلة القادمة، ومن المتوقع امتدادها إلى عدة محافظات في منطقة الرياض منها الخرج – الدوادمي – الغاط – المجمعة – الأفلاج والأجزاء المجاورة.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر بناءً على تحذير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حول تعرض أجزاء من منطقة الرياض تشمل الدوادمي والعاصمة الرياض والأجزاء المجاورة لها، إلى نشاط في الرياح السطحية ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية.