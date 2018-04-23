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"المكتب الإعلامي" ينفي وفاة وئام الدحماني في دبي

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني في دبي.

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": ينفي المكتب الإعلامي لحكومة دبي ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وشبكات  التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني حيث أن الوفاة لم تحدث في دبي، راجين من كافة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل تحري الدقة والتأكد من المعلومات والأخبار قبل تداولها.

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