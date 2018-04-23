مواطن يتكفل بمصاريف زواج ابنة موظف تكريماً لإخلاصه

تكفل الإماراتي السيد، حسين عيسى الدرمكي، صاحب مشاريع الشذى ومطعم بنت النوخذة والمقهى الشعبي بكلباء، بمصاريف حفل زواج ابنة الموظف السيد، نشاد، في الهند، والذي كان يعمل معه في الشركة منذ تأسيسها قبل 17 عاماً.

ويأتي هذا التكريم والدعم لما بذله من وفاء وإخلاص ونزاهة خلال فترة عمله.

وقال الدرمكي: "وجب علي إسعاد عائلة هذا الرجل تكريماً لطيبته وإخلاصه ونزاهته في العمل، واقتداء بموقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بعد تكريمه موظفاً قضى أكثر من 40 عاماً في الديوان، وهذه هي تربية أبناء زايد، ونحن في عام زايد يجب علينا أن نكمل مسيرته الحافلة بالعطاء والتواضع، وإسعاد مختلف شرائح المجتمع ومد يد العون لهم خصوصاً مع من يسدي لك معروفاً".

وأضاف، "كنت سعيداً جداً رغم بساطة الاحتفال وبعده عن البهرجة والإسراف، وكانت البهجة والفرح في محيا الجميع وسط زحام المهنئين.