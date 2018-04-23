عدد كبير من الضحايا بحادث سير في كوريا الشمالية

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن سياحا صينيين سقطوا قتلى أو جرحى في حادث مروري كبير بكوريا الشمالية أسقط عددا كبيرا من الضحايا.

وأضافت الوزارة أن دبلوماسيين صينيين هرعوا إلى مكان الحادث الذي وقع مساء أمس الأحد دون أن تكشف عن عدد القتلى.

من جانبه قال التلفزيون الحكومي الصيني في تغريدة بأن أكثر من 30 شخصا قُتلوا عندما سقطت حافلة سياحية من على جسر في كوريا الشمالية، لكنه عاد وحذفها في وقت لاحق.

وقال بيان وزارة الخارجية الصينية إنّ الصين أُبلغت بالحادث الذي وقع ليل الأحد، وان موظفي السفارة الصينية في بيونغ يانغ هرعوا إلى مكان الحادث ويعملون على إدارة الوضع.