السودان يعلن اكتشاف الهرم التاسع بنهر النيل

أعلن مسؤول حكومي سوداني، الجمعة، عن اكتشاف الهرم التاسع بولاية نهر النيل في السودان، الذي يضم نحو 220 هرما تتميز بقصرها مقارنة بنظيراتها في مصر.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن والي ولاية نهر النيل، اللواء حقوقي حاتم الوسيلة، قوله إنه تم "اكتشاف الهرم التاسع بمنطقة البجراوية يمتد لعشرة أمتار تحت الأرض".

وأضاف أن الكشف رسميا عن اكتشاف الهرم سيتم يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في مؤتمر صحفي بحضور وزير السياحة، محمد أبو زيد.

وأشار الى جهود حكومته بالتنسيق مع الجهات المختصة الاتحادية لتطوير العمل السياحي بالولاية، على كل المستويات الأثرية منها والسياحة النيلية.

يذكر أن أهرامات السودان أصغر حجما من مثيلاتها المصرية، فأكبرها طوله 30 مترا مقارنة بـ146 مترا للهرم الأكبر بالجيزة.