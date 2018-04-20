تقتل والدتها وشقيقها بتعليمات من الحوت الأزرق

سجلت مديرية أمن سوهاج في مصر حادثاً جديداً من حوادث لعبة الحوت الأزرق حيث قامت طالبة فى الـ17 من العمر بإشعال النيران بمنزلها بناحية قرية الغنيمية دائرة مركز البلينا تنفيذا لتعليمات اللعبة مما نتج عنه وفاة والدتها وشقيقها المعاق وإصابة شقيقها الآخر ، واعترفت أمام رجال المباحث أنها ارتكبت الواقعة بتعليمات من لعبة الحوت الأزرق.

وكان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغاً يفيد بإشتعال النيران في منزل بدائرة مركز البلينا ووجود متوفين ومصاب وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات بنشوب حريق بمنزل ملك عصمت . ك سائق ويقيم قرية الغنيمية دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مما نتج عنه وفاة شاديه . م . ا 49 سنة ربة منزل ومحمد ع . ك 16 سنة طالب وإصابة طه . ع . ك 9 سنوات تم نقل الجثتين والمصاب لمستشفى البلينا المركزى.

كما أسفرت التحريات وفقا لصحيفة اليوم السابع أن وراء ارتكاب الواقعة شاهيناز . ع . ك 17 سنة طالبة نجلة المتوفاة الأولى وشقية المتوفى الثانى والمصاب الثالث وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت أنها قامت بإحضار بنزين وقامت برشه عليهم وهم نيام وعللت ذلك بسبب تفريق والدتها فى المعاملة وأنها تقوم بممارسة لعبة الحوت الأزرق منذ فترة وأنها قامت بإرتكاب الواقعة بناء على تعليمات اللعبة بعد أن أمرتها بذلك وأنها تقوم بممارستها منذ فترة بالمنزل.