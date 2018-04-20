لدغة ثعبان قاتلة تودي بحياة استرالي

ذكرت تقارير اليوم الجمعة أن رجلا استراليا فارق الحياة بعد أن لدغه ثعبان يشتبه أنه من فصيلة الثعابين البنية في ولاية كوينزلاند الشمالية.

وقالت صحيفة "تاونزفيل بولتن" إن مسعفين توجهوا إلى أحد العقارات مساء أمس الخميس، حيث عثروا على رجل في حالة حرجة وحاول المارة إنعاش قلب الرجل ورئتيه. وحاول المسعفون إنعاشه ولكنه توفي في الموقع.

ويعتقد أن الرجل يبلغ من العمر 46 عاما وأن الثعبان الذي عضه هو من فصيلة الثعابين البنية الشرقية ويبلغ طوله حوالي 1.5 متر.

وقالت لوران كلايتون، المتحدثة باسم خدمة الاسعاف في كوينزلاند إنه كانت هناك 66 لدغة للثعابين في منطقة "تاونزفيل" في العام الماضي.

وتنتشر الثعابين البنية عالية السمية في الساحل الشرقي من استراليا وفي داخل البلاد.

وطبقا لبيانات صادرة عن هيئة الطب الشرعي العام الماضي، فإن تلك الفصيلة مسؤولة عن 23 من 35 وفاة في الفترة من عامي 2000 و2016.