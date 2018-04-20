محمد بن راشد يوجّه بترسيخ «تحدي القراءة» كمشروع تنموي دائم

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ مبادرة تحدي القراءة عربياً وعالمياً كمشروع تنموي دائم.

وقال معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الأمين العام لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، خلال لقاء معاليه مع وزير التربية والتعليم في مصر، بمناسبة اختتام تصفيات تحدي القراءة العربي في مصر. إن المشاركة اللافتة في التحدي تترجم المستهدفات الرئيسة لاستراتيجيته الساعية إلى تحقيق زيادة مطردة في نسبة الطلبة المشاركين في التحدي في الدول العربية والأجنبية.

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