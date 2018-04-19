الظهور الأول للفنانة نجلاء فتحي بعد شائعات تدهور صحتها

لا تظهر الفنانة نجلاء فتحي سواء في المناسبات العامة أو في صور شخصية مع عائلتها، فمنذ فترة تغيب وأصبح ظهورها نادرا.

في شهر مارس الماضي انتشرت شائعات كثيرة عن تدهور حالتها الصحية، ما استدعى أن يظهر زوج ابنتها وينفي هذه الشائعات ويؤكد أنها بخير، وفقا لموقع في الفن.

ولأول مرة منذ انتشار هذه الشائعات تظهر نجلاء، خلال تواجدها في مدينة العين السخنة التي تصادف مع تواجد الممثلة يسرا وفريق مسلسلها "لدينا أقوال أخرى".

نشرت صفحة "اليسراوية جروب" المهتمة بأخبار وصور يسرا مجموعة صور من لقاء نجلاء فتحي بطاقم عمل المسلسل.

ظهرت نجلاء بملامح مخلفة لكن ابتسامتها لم تفارقها لتؤكد للجميع أنها بخير.

كانت نجلاء فتحي اعتزلت الحياة الفنية منذ ما يقرب الـ 15 عاما، وابتعدت تماما عن الأضواء وتفرغت في المقابل لحياتها الأسرية، ومن أشهر أفلامها "الجراج"، و"اذكريني"، و"حب لا يرى الشمس"، و"ديسكو ديسكو"، و"أحلام هند وكاميليا"، و"لا يا من كنت حبيبي"، و"جنون الحب" و"الشيطان امرأة"، و"العاطفة والجسد"، و"أنف وثلاث عيون".