ما هي تقنيات التجميل غير الجراحية؟ تابعونا الخميس في "نصيحة لايف"

كثيرة هي التساؤلات التي تراودنا حول طرق العناية بالبشرة والمحافظة على نضارتها وشبابها بالاستعانة بتقينيات التجميل غير الجراحية.

وفي حلقة يوم الخميس من برنامجنا الأسبوعي "نصيحة لايف"، سنعرفكم عن قرب عن هذه التقنيات مع الدكتورة فريدة طنوس، أخصائية الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمعالجة بالليزر على مدار ساعة كاملة في بث مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي لـ "البيان".

ستتناول الحلقة جملة من الموضوعات مثل نصائح للحماية من تجاعيد الرقبة واليدين وطرق العناية بالرقبة في فصل الصيف والتخلص من التصبغات الجلدية وعلاج الخطوط البيضاء بالجسم إضافة إلى الحديث عن الموضوع الذي لا يفارق أي جلسة عائلية أو اجتماعية وهو كيفية التخلص من حب الشباب نهائيا.

وخلال الحلقة التي ستبث الساعة : 11 صباحاً ، ستقدم الدكتورة فريدة استشارات ومعلومات طبية مباشرة للمتابعين إضافة إلى الإجابة عن أسئلتهم.

يمكن للمتابعين التفاعل معنا والتواصل مباشرة مع الدكتورة فريدة عبر إرسال أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة على الوسم #نصيحة_لايف أو التعليق باستفساراتهم أسفل المقابلة.