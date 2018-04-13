فيديو..نجمة انستغرام توثق لحظاتها الأخيرة في بث مباشر على فيسبوك

لقي ستة أشخاص حتفهم عندما تحطمت طائرتهم الخاصة خلال رحلة جوية من ولاية أريزونا إلى لاس فيغاس، وكانت من بينهم إحدى نجمات إنستغرام.

وتمكنت عارضة الأزياء الأميركية ونجمة انستغرام الشهيرة، ماريا كوجان، البالغة من العمر 23 عاماً، من توثيق اللحظات الأخيرة من حياتها عبر بث مباشر للآلاف من متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي التابع لشركة فيسبوك، عندما تحطمت الطائرة الخاصة "بايبر بيه إيه-24 كومانش"، فوق ملعب للغولف، حوالي الساعة 9 من مساء الاثنين 9 أبريل.

وبدأت كوجان بتصوير مقاطع فيديو من الطائرة لتحميلها في قصص انستغرام في طريق عودتها إلى لاس فيغاس، وكانت تصور نفسها بحماس وهي جالسة في مقعدها على متن الطائرة، وآخر ما قالته كلمة "أنا سعيدة"، قبل أن تحول الكاميرا لتصوير بقية الركاب في الطائر الخاصة، يبدو أنهم مجموعة من الأصدقاء وكانوا في رحلة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في مهرجان "Phoenix Lights Festival".

ثم وقع الحادث عقب ذلك، ما أدى إلى مقتل الركاب جميعا، وقد اكتشف متابعوا ماريا أن انقطاع البث المباشر بشكل مفاجئ جاء بسبب تحطم الطائرة المملوكة لرجل الأعمال المعروف، جيمس بيدروزا، البالغ من العمر 28 عاما، والذي كان من بين الضحايا.

ولم تعلق إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أو المجلس الوطني لسلامة النقل على التحقيقات الجارية حول الحادث.