«ديجيتال دبي» مدونة صوتية من «دانة الدنيا» إلى العالم

شغفه باستكشاف مدينة دبي التي لطالما سمع عنها أثناء تواجده في الولايات المتحدة الأميركية، هذه المدينة المثيرة بكل تفاصيلها، دفع سبينسر سترايكر أستاذ مساعد في الاتصال المرئي بالجامعة الأميركية دبي إلى القدوم إلى «دانة الدنيا» لمواصلة مشواره الأكاديمي ومن ثم تأسيس مدونة صوتية من دبي إلى العالم.

سترايكر الذي عمل لمدة عامين في وادي السيليكون الذي يحتضن كبريات الشركات التقنية العملاقة كان أول ما قام به للتعرف على دبي هو البحث عن مدونة صوتية «بودكاست» تلك التي تحظى بشهرة واسعة في أميركا.

إلا أن المفاجأة التي تلقاها سترايكر هي عدم وجود مثل هذا النوع من قنوات تقديم المحتوى الصوتي، مما دفعه بالتعاون مع اثنين من طلبته لإنشاء مدونة صوتية باسم «ديجيتال دبي» والتي ناقشت المشهد التقني في دبي من وجهة نظر خبراء أغلبهم من مجال التسويق الرقمي فيما تطرقت الأطروحات إلى جوانب أخرى مرتبطة بالنسيج الثقافي لدبي. لاحقاً، أنشأ سترايكر بود كالست آخر كمشروع طلابي أكاديمي والذي تناول قصص 10 شخصيات شهيرة في دبي.

يقول سبينسر سترايكر الذي يعد من أوائل من أطلقوا مدونة صوتية في دبي: «وجدت أن التدوين الصوتي غير شائع في العالم العربي وما زال هذا السوق غير ناضج بعد وقد يحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات ليصبح محط اهتمام الجمهور في دبي التي تستقطب المواهب».

وعلى مدار 18 شهراً، فاق العدد الإجمالي لتحميل المدونة الصوتية عشرات الآلاف من المرات فيما يبلغ عدد متابعي الصفحة على «فيسبوك» عشرين ألف متابع.

طريقة الاستهلاك

يقول سبينسر سترايكر الذي يعد من أوائل من أطلقوا مدونة صوتية في دبي: وجدت أن التدوين الصوتي غير شائع في العالم العربي وما زال هذا السوق غير ناضج بعد وقد يحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات ليصبح ذو سيط ومحط اهتمام الجمهور في دبي التي تستقطب المواهب في المجال التقني.

أما ما يميز البود كاست عن وائل توزيع المحتوى الأخرى هو طريق استهلاكه فيمكن السماع للمدونة الصوتية أثناء التسوق أو ممارسة الرياضة أو القيام بمهام أخرى.

تسويق

من يسلك طريقا غير مأهولاً في السابق ستصادفه تحديات عديدة وهنا أشار سترايكر إلى أن تسويق المنتجات الأصلية هو أمر في غاية الصعوبة فالفضاء الرقمي يزخر بمختلف أنواع المحتوى النص والصوت والصورة. وأفاد سترايكر أن وجود ميزانية مخصصة للتسويق أمر مهم للتغلب على الكثير من الصعوبات والوصول للجمهور المستهدف.ومن على بعد آلاف الكيلومترات وصولاً لأميركا الشمالية، وجد أستاذ جامعي في جامعة جامعة ببردين بكاليفورينا مدونة سترايكر الصوتية مصادفة على الانترنت، وطلب من جميع طلابه الاستماع إليها للتعرف على مدينة الإبهار دبي.