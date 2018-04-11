تحقيق بواقعة إنزال راكب اشتكى من بعوض في طائرة هندية

أمرت الحكومة الهندية، أمس، بإجراء تحقيق عقب إنزال راكب من على متن رحلة محلية بعدما اشتكى من وجود بعوض.

وقالت شركة أنديجو، أكبر شركة طيران بالهند، في تغريدات، إنه تم إنزال الجراح ساوراب راي من على متن طائرة، أول من أمس، بسبب «سلوك منفلت» واستخدام كلمة «خطف».

وقال راي لوسائل إعلام، إنه تم المسك «بياقة قميصه» وجره إلى خارج الطائرة التي كان من المقرر أن تغادر مدينة لكنو بشمال البلاد في طريقها إلى بانجالوري في الجنوب.

وقال وزير الطيران المدني سوريش برابو: «لقد أصدرت أوامري بإجراء تحقيق في الواقعة». وأضاف راي أن الطائرة كانت مليئة بالبعوض، وعندما أعرب عن مخاوفه، تم وصفه «بالإرهابي»، وقام طاقم الطائرة بعد ذلك بتهديده ومعاملته بخشونة. وأثارت الواقعة جدلاً على مواقع التواصل.