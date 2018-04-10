بعوض طائرة هندية يحوّل طبيباً إلى إرهابي!

أمرت الحكومة الهندية اليوم الثلاثاء بإجراء تحقيق عقب إنزال راكب من على متن رحلة محلية بعدما اشتكى من وجود بعوض.

وقالت شركة انديجو، أكبر شركة طيران بالهند، في تغريدات، إنه تم إنزال الجراح ساوراب راي من على متن طائرة أمس الاثنين بسبب "سلوك منفلت" واستخدام كلمة "خطف".

وقال راي لوسائل إعلام محلية إنه تم المسك "بياقة قميصه" وجره إلى خارج الطائرة، التي كان من المقرر أن تغادر مدينة لكنو بشمال البلاد في طريقها إلى بانجالوري في الجنوب.

وقال وزير الطيران المدني سوريش برابو "لقد أصدرت أوامري بإجراء تحقيق في الواقعة المتعلقة بالطبيب ساورب في مطار لكنو".

وأضاف راي أن الطائرة كانت مليئة بالبعوض، وعندما أعرب عن مخاوفه، تم وصفه "بالإرهابي" وقام طاقم الطائرة بعد ذلك بتهديده ومعاملته بخشونة.

وأثارت الواقعة جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه تساؤلات للشركة من الركاب حول ما تفعله لجعل طائراتها خالية من البعوض والحشرات.

وهذه ليست المرة الأولى التي كانت فيه شركة إنديجو للطيران مثار جدل بالنسبة لعلاقاتها مع عملائها.