اتفاقية سعودية - فرنسية لإنشاء أوركسترا ودار للأوبرا

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسين الاثنين أن فرنسا ستساعد السعودية على إنشاء أوركسترا ودار للأوبرا، وذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لفرنسا.

وقالت نيسين للصحافيين بعد توقيع اتفاقات مع نظيرها السعودي عواد العواد في باريس "اليوم تم توقيع اتفاق مع دار الأوبرا في باريس لمساعدة السعودية على إنشاء أوركسترا وطنية ودار للأوبرا".

وتسعى رؤية 2030 لتطوير قطاع الثقافة في المملكة، وتأسيس مراكز حاضنة للإبداع، وتوفير منصات للمبدعين وكذلك خلق صناعة ثقافية تعنى بالفن والمسرح والسينما، والأنشطة الفنية والتشكيلية، وتحويل الثقافة إلى عنصر رئيسي للتواصل بين الناس ورافد للاقتصاد.