بالفيديو.. قطار بدون قاطرة مكتظ بالركاب يرعب الهند

تحركت 22 عربة قطار مكتظة بالركاب في الهند إلى الخلف مسافة طويلة إثر انفصال القاطرة، قبل أن يتمكن عمال السكة الحديد من إيقافها.

وقال جي بي ميشرا، الناطق باسم شركة سكك الحديد بأن " الهند تفادت كارثة انسانية كبيرة بفضل جهود العمال" ، موضحا بأن الحادث لم يسفر عن إصابات.

وعُلقت مهام سبعة موظفين في شركة السكك الحديد لم يمتثلوا لقواعد العمل، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب انفصال العربات عن القاطرة.