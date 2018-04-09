بالفيديو.. قطار بدون قاطرة مكتظ بالركاب يرعب الهند

تحركت 22 عربة قطار مكتظة بالركاب في الهند إلى الخلف مسافة طويلة إثر انفصال القاطرة، قبل أن يتمكن عمال السكة الحديد من إيقافها.
وقال جي بي ميشرا، الناطق باسم شركة سكك الحديد بأن " الهند تفادت كارثة انسانية كبيرة بفضل جهود العمال" ، موضحا بأن الحادث لم يسفر عن إصابات.
بالفيديو.. قطار بدون قاطرة مكتظ بالركاب يرعب #الهندhttps://t.co/t4WULtDQHJ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tByVKgYyKZ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 9, 2018
وعُلقت مهام سبعة موظفين في شركة السكك الحديد لم يمتثلوا لقواعد العمل، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب انفصال العربات عن القاطرة.