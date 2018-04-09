القرية العالمية تحطم رقماً قياسياً جديداً باستقبال أكثر من 6 ملايين ضيف

اختتمت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، فعاليات موسمها الثاني والعشرين والذي أقيم تحت شعار "وجهتكم لإكتشاف العالم" مساء السبت الموافق 7 أبريل محققة نجاحاً كبيراً بعد أن رحبت بأكثر من 6 مليون ضيف على مدى 158 يوماً. واستطاعت الوجهة أن تحافظ على نسبة 9 من 10 في مؤشر سعادة الضيوف بعد أن رسمت الابتسامة على وجوه جميع ضيوفها طوال الموسم من خلال جميع ما قدمته من عروض ثقافية وترفيهية ومهرجانات متنوعة لكتون مصنعاً للسعادة في عيونهم.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع الختامية استقبال حشود كبيرة من الضيوف الذين تدفقوا على الوجهة للإستمتاع بالأجواء المهرجانية الرائعة وتذوق المأكولات العالمية والإستفادة من الصفقات المذهلة خلال الأيام الأخيرة، إلى جانب حضور الحفلة الموسيقية التي استضافتها القرية العالمية في آخر جمعة من الموسم للنجم العالمي عمرو دياب والتي شهدت رقم قياسي جديد من خلال حضور أكثر من 125 ألف ضيف، ليصل مجموع الحفلات الغنائية التي إستضافتها الوجهة خلال الموسم إلى 23 حفلة.

وشهد الموسم 22 تداولات مالية بلغت قيمتها 2.9 مليار درهم، واحتضان أكثر من 10,000 من العارضيين والموظفين بأكثر من 95 جنسية يومياً. وتستعد القرية العالمية حالياً للحفل المرتقب "ليلة توزيع جوائز الموسم 22" والتي يتم خلالها تكريم فريق العمل والجهات الحكومية المشاركة واختيار أفضل الأجنحة وإعلان الفائزين بجائزة القرية العالمية للإعلام.

وتألقت القرية العالمية على مدى 158 يوم بما قدمته من حفلات غنائية ضخمة جمعت نخبة من الموسيقيين والمطربين من شتى أنحاء العالم، حيث تضمنت قائمة النجوم كلاً من نانسي عجرم وتامر حسني وعبدالله بالخير وميريام فارس والشاب خالد وحكيم وميكا سينغ وغيرهم الذين تميزوا في كل يوم جمعة من الموسم على المسرح الثقافي الرئيسي في الوجهة أمام مئات الآلاف من معجبيهم. كما شهد المسرح الرئيسي ولأول مرة في تاريخ القرية العالمية استضافت أحد نجوم البوب العالميين ليام باين والذي شهد حفله تسجيل رقم قياسي جديد بحضور 110 ألف من محبي الفنان العالمي.

وقد شهد الموسم 22 والذي أقيم تحت شعار "وجهتكم لاكتشاف العالم" استعراض ثقافات لأكثر من 75 دولة من خلال 27 جناحاً جديداً بواجهات خارجية متميزة صورت أجمل معالم وحضارات العالم قبل أن تنقل الضيوف إلى أجواء متميزة بداخلها تعكس الأسواق الشعبية والمنتجات والحرف اليدوية التي تمثّل الثقافات المختلفة. وقد كان جناح البوسنة والبلقان أحدث الإضافات لثقافات القرية العالمية هذا الموسم إضافةً إلى جناح جنوب آسيا الذي مثّل ثقافات كل من سريلانكا وبنغلادش والنيبال.

وشهدت القرية العالمية حضور أكثر من 500 ألف ضيف خلال عطلة احتفالات اليوم الوطني الـ46، لتحقق بذلك رقماً قياسياً جديداً وتعزز بذلك موقعها باعتبارها الوجهة الأمثل لاحتفالات اليوم الوطني في الدولة، حيث تضمنت الاحتفالات العديد من الفعاليات في مقدمتها العرض المسرحي الملحمي "بلاد الخير" والذي يعد الانتاج المسرحي الأكبر من نوعه في تاريخ القرية العالمية احتفالاً باليوم الوطني.

أما في احتفالات رأس السنة فقد توافد أعداد كبيرة من الضيوف فاقت 100 ألف ضيف في اليوم الواحد، حيث قدمت القرية العالمية أجندة فعاليات حافلة بالكثير من العروض الضخمة والفقرات الترفيهية والحفلات الموسيقية، هذا بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الخاصة التي قدمتها الوجهة لضيوفها من مختلف الجنسيات لنشر الفرح والبهجة على المحتفلين بالسنة الجديدة من ضيوف القرية العالمية في ليلة لا تنسى.

وفي 25 يناير، سجلت القرية العالمية رقماً قياسياً جديداً في غينيس للأرقام القياسية بإعداد أكبر كوب من الشاي الساخن في العالم حيث تم اعداد خمسة آلاف ليتر من شاي الكرك وتقديمها مجاناً لضيوف القرية العالمية. كما استضاف جناح البوسنة والبلقان أكبر دلة قهوة في العالم والتي تم اعداد 600 ليتر من القهوة البوسنية وتقديمها لضيوف جناح البوسنة.