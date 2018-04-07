الإفراج عن النجم الهندي سلمان خان بكفالة

قررت محكمة هندية الافراج بكفالة عن النجم الهندي سلمان خان، الذي حُكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن خمس سنوات لقتل ظبي أسود محمي.

وأدين خان (52 عاما) أمس الأول الخميس بقتل ظبي أسود، وهو نوع محمي بموجب قانون حماية الحياة البرية الهندي في ولاية راجستان بشمال البلاد في أكتوبر 1998.

ومنذ صدور الحكم يقبع خان في السجن بمدينة جودبور بالولاية.

وقال محامي الادعاء، ماهيبال بيشنوي، إن محكمة المدينة قررت الافراج عن خان بكفالة بشروط تشمل قيامه بإيداع سند شخصي بقيمة 50 ألف روبيه (770 دولارا).

وذكرت تقارير وسائل الإعلام أنه من المرجح أن يخرج خان من السجن في وقت لاحق من مساء اليوم بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية.

وحددت المحكمة السابع من مايو المقبل موعداً لإجراء جلسة الاستماع المقبلة.

وقال محامو خان إنه يعتزم استئناف الحكم في محكمة أعلى درجة.

واحتفى معجبو خان بالقرار بالرقص وإلقاء بتلات الزهور خارج المحكمة جودبور.