معجزة ..عاد للحياة بعد توقف قلبه عن العمل 18 ساعة

شهد أحد مستشفيات جنوب فرنسا حالة صحية فريدة لرجل عاد إلى الحياة بعد أن توقف قلبه عن العمل مدة 18 ساعة.

وتمكن الرجل (54 عاما) من البقاء على قيد الحياة، بعد توقف قلبه 18 ساعة، بسبب حالة "انخفاض درجة حرارة" جسمه لأقصى درجة ممكنة، بحسب إذاعة "France Info" التي نشرت الخبر.

ووفقا للإذاعة، فقد ذهب الرجل قبل ثلاثة أسابيع لزيارة أخيه، لكنه لم يصل إليه، فهرع أفراد العائلة للبحث عنه ليجدوه ملقيا على ضفة نهر أورب فاقدا للوعي. ولاحظوا أن قلبه توقف عن العمل وانخفضت درجة حرارته إلى 22 درجة مئوية.

وحضر رجال الإسعاف الذين قاموا بتدليك للقلب في المكان، لكنه لم يستجب، ومن ثم نقلوه إلى المستشفى في مدينة مونبلييه حيث عاد قلبه ينبض بعد 18 ساعة.

وأفاد الأطباء بأن انخفاض درجة حرارة الجسم الذي أدى إلى توقف قلبه هو السبب نفسه الذي أبقاه على قيد الحياة.