شاهد .. ملكة إسبانيا تتطاول على حماتها والملك يتدخل

فضح مقطع فيديو علاقات أسرية غاية في التوتر داخل العائلة المالكة الإسبانية. وفي تكرار لنموذج الصراع الأزلي بين الحماة وزوجة الابن، كانت بطلتا المشهد الملكة السابقة، صوفيا، 79 عاما، والملكة ليتيثيا، 45 عاما، زوجة ملك إسبانيا، فيليبي السادس.

والتُقط المقطع يوم الأحد الماضي أثناء احتفالات العائلة المالكة الإسبانية بعيد الفصح. وبدت الجدة الملكة السابقة، صوفيا، غاية في الفخر والاعتزاز بحفيدتيها، ابنتي الملكة ليتثيا: ليونور، 12 عاما، وصوفيا، 10 أعوام، وتهيأت لالتقاط صورة تذكارية معهما في كنيسة بالما بمدينة مايوركا.

ولكن فجأة ظهرت الملكة ليتثيا في مواجهتها، وحاولت أن تضع هي الأخرى يدها على كتف ابنتها الكبرى، ليونور، وأعاقت التصوير.

وثار توتر بين الاثنتين وسط مشادة، دفعت الملك فيليبي السادس للتدخل سريعا للفصل بين والدته وزوجته. أما الملك السابق، خوان كارلوس، 80 عاما، زوج صوفيا ووالد فيليبي السادس، فقد بدا متفاجئا من العصبية البادية، ولم يحرك ساكنا.

الفيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإسبانية منذ الثلاثاء الماضي، وتطرقت إليه الصحف وشبكات التلفزة الإسبانية.

وتولى خوان كارولس الأول عرش إسبانيا من 1975 إلى عام 2014، عندما تنازل عن العرش لابنه فيليبي السادس بسبب تدهور حالته الصحية.

وتزوج خوان كارولس، الملكة صوفيا عام 1962، والملك فيليبي السادس هو أكبر أبنائهما، إلى جانب بنتين أخريين.

أما الملكة الحالية ليتيثيا فهي صحافية ومذيعة تلفزيونية سابقة تزوجها فيليبي السادس عام 2004. وقيل إن العائلة الملكية الإسبانية لم تكن راضية عن هذا الزواج لأنها من عامة الشعب.