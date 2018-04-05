العثور على سلاح ناري في حقيبة طفلة بالابتدائي

تلقى مخفر في إحدى مناطق محافظة الجهراء الكويتية بلاغاً من مديرة مدرسة ابتدائية يفيد بالعثور على سلاح ناري في حقيبة طالبة.

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أنه تم التوجيه بانتقال دورية أمن الى المدرسة والاستماع الى إفادات المديرة التي قالت ان إحدى الطالبات أبلغت مدرسة التربية الإسلامية أن زميلتها ة من مواليد 2007 يوجد في حقيبتها سلاح ناري.

وأضافت المديرة: أسرعت المدرّسة لتفتيش حقيبة الطالبة المذكورة وعثرت بالفعل داخلها على سلاح ناري نوع «نص» ورقمه 25241، وبادرت المدرسة بسؤال الطالبة عن السلاح ومصدره وكيف تحمله في حقيبتها؟ وهل هناك من حرّضها على ذلك؟ لكن الطالبة أنكرت معرفتها به، وأنها لا تعرف أيضا من وضع السلاح في حقيبتها.

الطالبة أخضعت لاحقا لتحقيقات إدارية من قبل إدارة المدرسة للوقوف على أسباب حيازتها السلاح، فيما قامت الإدارة بإبلاغ «الداخلية» لإعادة التحقيق في الواقعة واستدعاء ولي أمر الطالبة، وبالفعل تم تسجيل قضية حملت عنوان «حيازة سلاح من غير ترخيص».