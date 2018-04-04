آخر الأخبار

ضابط كويتي كُلف بمعاينة جثة .. فاكتشف المفاجأة

التاريخ:
طباعة Email

أدخل ملازم أول في قطاع الأمن العام الكويتي في حالة انهيار بعد تلبيته لبلاغ عن وجود جثة داخل سيارة ليصدم بأن الجثة تعود لشقيقه وأحيلت الجثة الى الطب الشرعي.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصدر أمني قوله إن بلاغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية عن جريمة قتل وعند وصول دوريات الأمن العام يقودها ملازم أول لموقع البلاغ تبين ان الشخص مواطن كويتي عمره 37 عاما تعرض لنزيف حاد وهو داخل مركبته.

 وأضاف المصدر أن الملازم أول تم نقله الى المستشفى بعد الصدمة التي لحقت به عقب اكتشافه أن المتوفى شقيقه وأردف المصدر أن حالته الصحية مستقرة.

 

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon