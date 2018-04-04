ضابط كويتي كُلف بمعاينة جثة .. فاكتشف المفاجأة

أدخل ملازم أول في قطاع الأمن العام الكويتي في حالة انهيار بعد تلبيته لبلاغ عن وجود جثة داخل سيارة ليصدم بأن الجثة تعود لشقيقه وأحيلت الجثة الى الطب الشرعي.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصدر أمني قوله إن بلاغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية عن جريمة قتل وعند وصول دوريات الأمن العام يقودها ملازم أول لموقع البلاغ تبين ان الشخص مواطن كويتي عمره 37 عاما تعرض لنزيف حاد وهو داخل مركبته.

وأضاف المصدر أن الملازم أول تم نقله الى المستشفى بعد الصدمة التي لحقت به عقب اكتشافه أن المتوفى شقيقه وأردف المصدر أن حالته الصحية مستقرة.