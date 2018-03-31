مقتل ثلاثة رجال إطفاء في كوريا الجنوبية

، طبقاً لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

ووفقًا للشرطة، فقد وقع الحادث على طريق سريع بالقرب من تقاطع "سينام" في مدينة "أسان" بمقاطعة "تشانج تشونج" الجنوبية، صباح اليوم عندما اصطدمت شاحنة تبلغ حمولتها 25 طنًّا بسيارة الإطفاء، التي كانت متوقفة على جانب الطريق.

وتوفي ثلاثة من رجال الإطفاء، كما أصيب شخص رابع كان داخل سيارة الإطفاء.

وكانت سيارة الإطفاء متوجِّهة لإنقاذ كلب ضال شوهد على الطريق السريع.

وتفترض الشرطة ووكالة الإطفاء أن سائق الشاحنة قد اصطدم بسيارة الاطفاء بسبب نومه أثناء القيادة، لكنها تجري تحقيقًا لتحديد السبب الدقيق للحادث.