" مجلس حكماء المسلمين " يعرض إصداراته بمعرض الأسكندرية للكتاب

يشارك " مجلس حكماء المسلمين " في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب الذي يقام في مكتبة الإسكندرية وتمتد فعالياته اعتبارا من غد و حتى 9 أبريل المقبل بمشاركة واسعة من دول عربية وأجنبية .

كان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قد اعتمد عددا من المشاركات في معارض الكتاب الدولية بدأها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ثم معرض الدار البيضاء وهما المشاركتان اللتان رسمتا العديد من ملامح المشاركات المستقبلية للمجلس في هذه الفعاليات الثقافية إلى جانب اعتماد المشاركة في معرض لندن للكتاب الذي ينطلق في العاشر من أبريل المقبل.

وحول مشاركة المجلس في معارض الكتاب عموما أوضح معالي الدكتور علي بن راشد النعيمي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين أن المجلس وبتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر قرر أن ينشر رسالته وأهدافه في كبرى التظاهرات الثقافية والجماهيرية مستثمرا الإقبال الكبير من مختلف شرائح المجتمعات.

وعن المشاركة في معرض "الإسكندرية الدولي للكتاب" أكد معاليه أن المعارض في جمهورية مصر العربية بشكل عام تحظى بمتابعة جماهيرية عريضة نظرا لطبيعة المجتمع المنفتح على الثقافة والمعرفة والمحب للعلم وأهله خاصة في الجوانب الشرعية والدينية.

و أشار النعيمي إلى أن معرض الأسكندرية للكتاب لهذا العام سيحظى باهتمام أكبر من قبل المنظمين خاصة وأنه سيعقد في مكتبة الإسكندرية العريقة وستنظم على هامشه العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والأدبية اليومية، بالإضافة إلى مشاركة أوسع من الدول العربية والأجنبية التي تحرص على المشاركة السنوية في هذا المعرض ما يجعله أحد الخيارات الأساسية للمجلس.

و يعرض " مجلس حكماء المسلمين " العديد من الإصدارات التي تمثل حلقة الوصل للأهداف الاستراتيجية التي وضعها عند تأسيسه وقياسا بالإقبال الكبير الذي شهده جناح المجلس في كل من معرضي القاهرة والدار البيضاء فإنه من المتوقع أن تحظى إصدارات المجلس بإقبال مماثل في الإسكندرية.