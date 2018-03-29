تكتشف وجود حقنة في عمودها الفقري بعد 14 عاماً من ولادة طفلها

اكتشفت سيدة تبلغ من العمر 41 عاماً جزءاً من حقنة كانت قد علقت في عمودها الفقري أثناء ولادتها الأخيرة قبل 14 عاماً.

فبعد شهرين من ولادة إيمي برايت لابنها السادس "جيكوب" في عملية قيصرية بمستشفى جاكسونفيل، بولاية فلوريدا في عام 2003، بدأت تعاني من آلام شديدة في الظهر بين الفينة والأخرى، واستمرت على هذه الحال لمدة 14 عاماً.

وفي الخريف الماضي، أجرت السيدة برايت فحوصات طبية في أحد المستشفيات، حيث كشفت صور الأشعة المقطعية عن وجود جزء من حقنة يبلغ طوله 3 سنتيمترات في عمودها الفقري وفقا لموقع 24 الإخباري.



وذكر الأطباء أن وجود الحقنة في عمود المرأة الفقري تسبب بأضرار عصبية واسعة أثرت بشكل ملحوظ على قدمها، وأن إزالة الإبرة من عمودها الفقري الآن، قد يؤدي إلى إصابتها بالشلل التام مدى الحياة. .

وتزعم السيدة برايت أن إهمال المستشفى الذي ولدت فيه آخر طفل لها، ألحق بها أضراراً جسدية، وأدى إلى تدهور في حالتها الصحية.

يذكر أن السيدة برايت تنوي رفع قضية على المستشفى، لتصبح الشخص الخامس عشر الذي يقاضي المستشفى منذ عام 2005، حصل ثلاثة منهم على مبالغ تعويضية كبيرة تجاوزت المليون دولار أميركي، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.