أم نضال.. نذرت حياتها للعناية بـ "أطفال" بعمر الخمسين

المسنة الفلسطينية باسمة سامحنا من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، أم لأربعة أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة ترعاهم وحدها منذ أكثر من 50 عاماً، لقبت بالأم المثالية، تقديراً لما بذلته من جهود وتضحيات كبيرة في خدمة عائلتها وأبنائها الأربعة، وتحديها للمصاعب البالغة والمعاناة الكبيرة في تربيتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، على مدى الـ50 عاماً الماضية.