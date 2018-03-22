الحبسي مغامر يحبس أنفاس رواد مواقع التواصل

هزاع سعيد علي الحبسي شاب إماراتي متعدد المواهب اشتهر اسمه على قنوات التواصل الاجتماعي بعدما جذب آلاف المتابعين بفيديوهات وصور تحبس الأنفاس لمناطق يراها كثيرون للمرة الأولى واستكشفوا من خلالها الكنز الخفي لإمارة رأس الخيمة بوديانها، وجبالها الشاهقة، وأزقتها الجبلية التي تخفي الكثير من الأسرار والمفاجآت.

سعيد الحبسي فارس ومدرب فروسية يأخذ متابعيه على إنستغرام وسناب ويوتيوب في رحلة استكشافية على صهوة حصانه تارة وعلى طائرة شراعية تارة أخرى، ومشياً على الأقدام مرة، وبعدسة هاتفه الذي يحمله بمقبض السيلفي يجول بمتابعيه حول مناطق ساحرة يستكشفونها جواً وبراً وعبر الوديان ومرتفعات الجبال.



تنوع طبيعي

الحبسي أرسل لـ «البيان» مجموعة حصرية من الفيديوهات لإحدى المناطق السحرية في رأس الخيمة تعرف بوادي كوب بجانب ديار السند. ويقول الحبسي عن المنطقة إنها تتميز بمناخها البارد وتنوعها الطبيعي، إذ يستكشف الزائر خلال زيارته لها المستنقعات المائية والكتل الصخرية الضخمة ومجموعة كبيرة من الكهوف، منها كهف وادي نقب، فضلاً عن ينابيع طبيعية على مجرى الوادي وأعشاب طبيعة منها نبتة العطي والخيزران والمزي وشجرة السقب ومنها ما يستخدمه أهل المنطقة لعلاج مختلف الأمراض مثل نبات الخناصير.



استراحة واستكشاف

وعن كيفية الوصول إلى وادي كوب، يقول الحبسي إن الرحلة تبدأ سيراً على الأقدام من وادي نقب نقطة الانطلاق وتستغرق ساعتين وقد تصل إلى 6 ساعات حال الوقوف للاستراحة والاستكشاف. ويوضح الحبسي أن بعض الزوار من الأجانب يفضلون التخييم عند الوصول إلى وادي كوب.



وينصح الحبسي الزوار بعدم زيارة الوادي بمفردهم وتتبع حالة الطقس قبل الانطلاق في المغامرة لتجنب حوادث السيل، فعند نزول الأمطار الغزيرة تجري مياه وادي النقب فتندفع مياه السيل وتغطي المسار المؤدي إلى وادي كوب في ديار السنت. كما ينصح بالذهاب برفقة دليل سياحي أو شخص له خبرة في الرحلات الجبلية لتفادي الحوادث وبأخذ جميع إجراءات السلامة.

ويقصد الزوار من مختلف جنسياتهم وادي كوب والمنطقة المحيطة به لمتعة المغامرة الجبلية واستكشاف أسرارها الطبيعية والاستمتاع بأجوائها الهادئة والمريحة بعيداً عن صخب المدينة.

ومن المناطق الساحرة الأخرى التي ظهرت في فيديوهات الحبسي جبل المبرح الذي يحتضن الكثير من القرى والمناطق الجبلية، فعلى قمة هذا الجبل الذي يرتفع إلى نحو 1527 متراً، يمكنك الاستمتاع بإطلالة خلابة لمعالم المدينة في جو بارد منعش، ويقصد الجبل أهالي المنطقة للنزهات العائلية والتخييم في نهاية الأسبوع.