تعرف على المدن الأكثر "خضارا" في العالم

أصدر مركز الأبحاث بجامعة "أم آي تي"، بالتعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي، موسوعة للأشجار حول العالم، كشفت المدن الأكثر "خضارا" في العالم.

واستخدم الباحثون خرائط "غوغل" لتحديد المناطق المغطاة بالأشجار في مدن العالم، وحددوا نسبة الأشجار بالنسبة لمساحات المدن.

وصنف موقع "بزنس إنسايدر" المدن التي تمتلك أكثر نسبة من الأشجار حول العالم كما يلي:

15- ميامي، الولايات المتحدة (19.4 بالمئة من مساحة المدينة تغطيها الأشجار)

14- تورونتو، كندا (19.5 بالمئة)

13- سياتل، الولايات المتحدة (20 بالمئة)

12- أمستردام، هولندا (20.6 بالمئة)

11- جنيف، سويسرا (21.4 بالمئة)

10- فرانكفورت، ألمانيا (21.5 بالمئة)

9- ساكرامنتو، الولايات المتحدة (23.6 بالمئة)

8- جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا (23.6 بالمئة)

7- دوربان، جنوب أفريقيا (23.7 بالمئة)

6- مونتريال، كندا (25.5 بالمئة)

5- سيدني، أستراليا (25.9 بالمئة)

4- فانكوفر، كندا (25.9 بالمئة)

3- أوسلو، النرويج (28.8 بالمئة)

2- سنغافورة (29.3 بالمئة)

1- تامبا، الولايات المتحدة (36.1 بالمئة)