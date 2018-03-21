بالفيديو.. بعد شهرين من تعلمه المشي.. رضيع يذهل والديه بالتزلج على الجليد

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيدو لرضيع يقف بكل توازن على لوح التزلج ويتزحلق بكل ثقة على الثلوج، بعد شهرين فقط من خطو خطواته الأولى.

وذكر موقع الديلي ميل البريطاني أن الطفل الصغير "سوير" البالغ من العمر 18 شهراً لعله سيكون نجمًا رياضيًا في المستقبل، وهو يتبع خطوات والده جيرمانتاون ويسكونسن ، مدرب القفز على المنحدرات الثلجية.

ورغم أن الطفل خطا أولى خطواته قبل شهرين فقط، إلا أنه أظهر براعة واحترافية بارعة في الانزلاق على المنحدرات من دون أن تظهر عليه أدنى علامات التردد أو الخوف.

وتقول الأم لورا من ولاية ويسكونسن الأميركية، عن طفلها أنه عاش المغامرات الرياضية منذ ولادته، إذ أنه شارك عائلته في مغامرات التخييم على الشاطئ والمشي لمسافات طويلة وحتى التجديف. وقد بدأ والده يعلمه التزحلق على الجليد والتوازن على لوحة التزحلق من خلال وضعه على اللوحة والتنقل به بين غرف المنزل وأظهر الطفل توازنا رهيبا عند الوقوف بكل ثقة على اللوحة.