في مشهد مروع.. طفل في الثالثة يقود دراجته وسط زحمة المرور

أظهر كاميرات المراقبة في الصين مشهدا مرعبا لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات وهو يركب دراجة ثلاثية العجلات على شارع مزدحم.

ويظهر من خلال الفيديو الطفل الصغير وهو يقود دراجته ببطء وسط شارع مزدحم فى ونتشو بمقاطعة تشجيانغ شرق الصين، وذلك خلال ساعات الذروة بينما تحاول المركبات تغيير مسارها حتى لا تصطدم به.

وبادر سائق بالخروج من سيارته وحمل الولد لمكان آمن، ولحسن الحظ، لم يتعرض الأخير لأي أذى.

ووفقا للتقارير الواردة عن الصحافة المحلية ، تم نقل الولد لاحقا إلى الشرطة وتم استدعاء عائلته.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يتوفى أكثر من 10000 طفل سنوياً في حوادث الطرق في الصين.