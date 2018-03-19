سيارة أوبر ذاتية القيادة تقتل امرأة

توفيت إمرأة في ولاية أريزونا الأميركية، الاثنين، بعدما صدمتها سيارة ذاتية القيادة تديرها شركة أوبر لنقل الركاب، في أول حالة وفاة لسيارة يقودها جهاز كمبيوتر.

وكانت السيارة التي يجري اختبارها في مدينة تيمبي قد صدمت إمرأة أثناء عبورها الشارع، وفقا لما ذكرته الشرطة لشبكة "ايه بي سي"، على الرغم من وجود سائق في السيارة للسيطرة عليها في حالات الطوارئ.

ودفع هذا الحادث الشركة إلى تعليق اختبارات السيارات بدون سائق في مدن متعددة، بما في ذلك تيمبي وبيتسبرج وسان فرانسيسكو وتورونتو، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وتعتبر أوبر من بين عشرات الشركات التي تتسابق للسيطرة على السوق الناشئة للسيارات ذاتية القيادة وتقوم بإجراء اختبارات لها عبر أميركا الشمالية.

وقالت الشركة على تويتر إنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات المحلية التي تحقق في الحادث.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر" دارا خسروشاهي إن الخبر "محزن للغاية".

وأضاف "نحن نفكر في عائلة الضحية ونعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لفهم ما حدث".