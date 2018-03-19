دراسة: أداء الطلاب المنحدرين من أصول مهاجرة ضعيف للغاية

أظهرت دراسة للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة (بيزا) أن أداء نحو نصف الطلاب المنحدرين من أصول مهاجرة ضعيف للغاية في مدارسهم.

وجاء في الدراسة التي نشرتها (بيزا) اليوم الاثنين أن 43% من الطلاب المنحدرين من أصول مهاجرة يعانون من ضعف الأداء في المدارس، لترتفع نسبتهم بمقدار مرتين ونصف مقارنة بأقرانهم من الطلاب غير المنحدرين من أصول أجنبية.

وبحسب الدراسة، فإن أطفال العائلات المهاجرة كثيراً ما تنتابهم مخاوف متعلقة بالدراسة ومشاعر بعدم الانتماء داخل المدرسة، كما أنهم أقل رضا عن حياتهم كتلاميذ بوجه عام، مقارنة بأقرانهم الذين لا ينحدرون من أصول مهاجرة.

وفرق الباحثون في الدراسة بين مهاجري الجيل الأول ومهاجري الجيل الثاني الذين ولدوا في ألمانيا على عكس آبائهم.

وأشارت الدراسة إلى أن كثيراً ما يتم تفسير تراجع أداء الطلاب المنحدرين من أصول مهاجرة بالمستوى التعليمي المنخفض لآبائهم والظروف الحياتية البسيطة التي نشأوا فيها في الغالب خلال طفولتهم، ذلك إلى جانب صعوبات إجادة اللغة.