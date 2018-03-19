نائب رئيس الدولة يتسلم نسخة من كتاب "محمد بن راشد في سباق مع الزمن"

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" النسخة الاولى من كتاب محمد بن راشد في "سباق مع الزمن" لمؤلفه الكاتب عبد الغفار حسين الذي كتب في مقدمة هذا الكتاب الذي يحمل نحو سبعين عنوانا كلها تتحدث عن انجازات محمد بن راشد القائد والمعماري والمعلم والباني.



ويقول المؤلف: "لا أدعي ان كتابي هذا يحتوي كل ما انجزه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم طوال سنوات توليه زمام الأمور في إمارة دبي منذ توليه ولاية العهد وحتى يومنا هذا والتي قاربت العقدين من الزمن فلو ادعيت ذلك لما صادف الحقيقة".



وأضاف: "إنني في مقالاتي التي دونتها في هذا الكتاب اجتهدت أن أكون واحدا ممن واكب مسيرة الاعمار عند محمد بن راشد الاعمار الذي شمل كل ما يهم الانسان المعاصر".



وأكد عبدالغفار حسين في مقدمة الكتاب الذي يقع في ما يزيد عن

مئتي صفحة أن المسيرة المباركة لهذا القائد تشكل أكبر قيمة مضافة لأنها جاءت بما هو جديد ومبتكر في فترات وجيزة تثير وأثارت الدهشة والاعجاب لدى الداني والقاصي والجميع يود لو يسيرون على نهجه في الرؤيا والواقعية".



صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أشاد بمسيرة الكاتب المؤلف عبد الغفار حسين وعطاءاته الادبية والصحافية التي اعتبرها سموه مادة ثمينة تثري الحركة الادبية في دولتنا العزيزة وتسهم إيجابا في تنشيط وترسيخ أسس النهضة الثقافية في بلادنا وتنويعها.



وتمنى سموه للكاتب النجاح والتوفيق في مسيرته الادبية والفكرية مؤكدا أهمية وجود الأدباء والشعراء والمثقفين في مجتمعنا كشريحة أساسية تسهم في نشر الوعي الثقافي الذي هو جزء جميل من هويتنا الوطنية التي نعتز بها.



حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي ونجل وأحفاد الكاتب.