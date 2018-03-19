بالفيديو.. وفاة لاعب سيرك «دو سوليه» إثر سقوطه في عرض بهلوانى

توفي لاعب في سيرك دو سوليه الشهير إثر سقوطه من ارتفاع أثناء عرض بهلواني في تامبا باي في فلوريدا الأمريكية.

وكان لاعب السيرك يان أرنود يشارك في عرض، يتضمن حركات بهلوانية على حبال معلقة السبت الماضي، حينما سقط. وتوفي لاعب السيرك الفرنسي في وقت لاحق بالمستشفى.

وفاة لاعب سيرك «دو سوليه» الشهير إثر سقوطه في عرض بهلوانىhttps://t.co/qm6jS48L4z#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/H3Z4ROKUbt — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 19, 2018

وقال بيان لشركة الترفيه: "أسرة سيرك دو سوليه بكاملها تشعر بالصدمة والانهيار".

وأوضحت الشركة أنها تعمل مع السلطات المحلية، لمعرفة الخطأ الذي حدث. وألغت الشركة عرضين، كانا مقررين في تامبا باي الأحد.

وعمل أرنود ضمن طاقم شركة سيرك دو سوليه، طيلة أكثر من 15 عاما.

وقال دانييل لامار الرئيس التنفيذي للشركة: "لقد كان محبوبا من كل من عرفه".

ولا تعد تلك هي المرة الأولى، التي يتوفى فيها أحد أفراد طاقم السيرك، خلال تأديته عرضا فنيا على خشبة المسرح.

ففي عام 2013، توفيت لاعبة في السيرك إثر سقوطها خلال عرض بهلواني في لاس فيغاس.

كما توفي نجل مؤسس سيرك دو سوليه، في ديسمبر عام 2016، إثر اصطدامه برافعه تلسكوبية خلال تجهيزه لأحد العروض.