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لحظات مرعبة في جورجيا..

شاهد.. «تلفريك» يخرج عن السيطرة ويقذف ركابه في الهواء!

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  • ترجمة - راضية آيت خداش
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عاش زوار منتجع غودوري للتزلج في جبال القوقاز بجورجيا ، الجمعة الماضي لحظات مرعبة عندما خرج التلفريك عن السيطرة فجأة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في سرعته وقذف ركابه في الهواء فور وصولهم إلى المحطة.

ويظهر مقطع فيديو للحادث أن التليفريك تحرك بسرعة كبيرة وبدأت المقاعد تتضارب فيما بينها وقد حاول بعض الركاب القفز لحماية أرواحهم، فيما قذف الجهاز بعضهم في الهواء.

ووفقاً للصحافة المحلية، أصيب 10 أشخاص منهم نساء حوامل، بإصابات تراوحت بين الطفيفة والخطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى في العاصمة تبليسي لتلقي العلاج.

وقال ديفيد سيرجينكو وزير الصحة أنه لم يتضح بعد سبب خروج جهاز التلفريك عن السيطرة وجاري التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

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